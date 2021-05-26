Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu

Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'deki Gazi Turhanbey Türbesi ve Camisi leylekler ve kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.

Edirne'deki Gazi Turhanbey Türbesi ve Camisi leylekler ve kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.

Göçmen kuşların mevsimlik konaklama noktalarının başında gelen Edirne sevimli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Uzunköprü ilçesinde bağlı Kırkkavak köyünde bulunan yaklaşık 6 asırlık Gazi Turhanbey Türbesi ve Camisi de leylek ve kırlangıçlara yuva oldu.

Bahar aylarıyla birlikte tarihi caminin kubbesi ve çevresine yuvalarını yapan kuşlar yapıya ayrı bir güzellik katıyor.

Köy muhtarı Bilal Altan, AA muhabirine göçmen kuşların tarihi yapıyı kendilerine yuva edindiğini söyledi.

Kuşların ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirten Altan, "Nasıl Gazi Turhanbey buraları yurt edinmişse onlarda köyümüzü kendilerine yurt edinmiş durumda. Göçmen kuşlar her sene gelip burada yuvalarına konuşlanıyorlar. Biz de onların yuvalarını bozmadan koruyarak misafir etmeye devam ediyoruz." diye konuştu."

Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu
Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu
Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu
Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Murat Boz Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:41:59. #1.14#

title