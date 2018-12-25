Tarihi Garda Alışveriş Fuarı Açıldı
Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda alışveriş fuarı açıldı.
Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda alışveriş fuarı açıldı.
Yeni yıl öncesi uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için gar içinde oluşturulan özel bölümde yaklaşık 30 stant bulunuyor.
Fuarı ziyaret eden vatandaşları, çeşitli yörelerden lezzetler, takılar, kıyafetler, kozmetik ürünleri ve hediyelik eşyalar bekliyor.
Ziyaretçilerine 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek fuar, 31 Aralık'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA