Tarihi Forbes Köşkü, rap klibine sahne oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki Tarihi Forbes Köşkü'nde rap sanatçısı Bükre Sena Sait'in "Unicorn" isimli şarkısı için klip çekimi yapıldı.

Kentin Levanten kültürünün simge yapıları arasında gösterilen Forbes Köşkü, sanat etkinliğine sahne oldu. Forbes Ailesi tarafından 1908 yılında yaptırılan köşkte alınan özel izinle rap şarkısı için video klip çekildi.

Rap sanatçısı Bükre Sena Sait'in seslendirdiği "Unicorn" şarkısı için hazırlanan klipte binicilik sporuyla ilgilenmeleriyle bilinen Forbes Ailesi'ne atıfla ilçedeki Hancı Çiftliği'nde at üzerinde çekimler de yapıldı.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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