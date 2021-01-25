Tarihi Filistin topraklarında 7. yüzyıla ait bir caminin temeline ulaşıldı
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Tarihi Filistin topraklarında 7. yüzyıla ait bir caminin temeline ulaşıldı

25.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:50
Tarihi Filistin topraklarında 7. yüzyıla ait bir caminin temeline ulaşıldı

İsrail'in kuzeyindeki tarihi Filistin topraklarında bulunan Taberiye Gölü bölgesinde 7. yüzyıla ait bir caminin temeline ulaşıldığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki tarihi Filistin topraklarında bulunan Taberiye Gölü bölgesinde 7. yüzyıla ait bir caminin temeline ulaşıldığı bildirildi.

Times Of Israel gazetesinin haberine göre, Kudüs İbrani Üniversitesi (Hebrew University) arkeologlarınca gerçekleştirilen keşif, dünyada kazı yapılabilecek en eski yapılardan birini gün yüzüne çıkardı.

Arkeologlar, Taberiye'de erken İslam döneminden izler taşıyan 8. yüzyılda inşa edilmiş bir caminin temelinde 7. yüzyıla ait başka bir caminin temeline ulaştı.

Söz konusu caminin sadece alt temellerinin kaldığı ve caminin aktif olduğu yılların kazı sırasında bulunan sikkeler ile çömlek parçalarından belirlenebildiği aktarılan haberde, bölgenin öneminin ancak yıllar sonra anlaşıldığına işaret edildi.

Arkeolog Cytryn Silverman, "Bu, dünyanın kazılabilecek en eski camisi. Diğer eski camiler hala kullanımda veya üzerine başka camiler inşa edilmiş. Bu da aramayı engelliyor." ifadelerini kullandı.

Silverman ayrıca 22 metre genişliğinde ve 49 metre uzunluğundaki caminin avlulu olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Taberiye bölgesi, ismini aldığı gölün güneybatı kıyısında İsrail'in Suriye sınırına yakın bir konumda bulunuyor.

Filistin, Hazreti Ömer döneminde 7. yüzyılda Müslümanların Bizans ordusunu yenilgiye uğratmasıyla İslam topraklarına dahil olmuştu.

Filistin'deki İngiliz mandası sırasında (1917-1948), bölgeye göç eden çok sayıda Yahudi, Taberiye Gölü çevresine yerleşmişti.

Filistin toprakları üzerinde 1948'de İsrail'in kurulmasıyla birlikte burada yaşayan Arap nüfusun büyük bölümü yerinden edilirken, tarihi camilerin çoğu da kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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