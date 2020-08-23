Tarihi Fethiye Cami ağaçlar arasında kayboldu
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Tarihi Fethiye Cami ağaçlar arasında kayboldu

Kars'ta Tarihi Fethiye Cami etrafına dikilen ağaçlar arasında adeta kayboldu.

Tarihi Fethiye Cami ağaçlar arasında kayboldu
23.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:53

Kars'ta Tarihi Fethiye Cami etrafına dikilen ağaçlar arasında adeta kayboldu.

Fethiye Cami önünde yapımı devam eden parka dikilen ağaçların boylarının uzun olması tarihi caminin görünümü olumsuz etkiledi. Ağaçların büyümesiyle birlikte tarihi cami adeta kaybolacak.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Kars'ta tarihi binalar yakılarak kayboluyor, ya da etrafına dikilen ağaçlar gölgesinde kalarak görünmüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fethiye Cami'de bunlarda birisi cami her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste kapılarını açıyor. Fethiye Cami'ye gelen turistler hem burasını geziyor, hem de fotoğraflarını çekiyor.

Yapılan parkta ağaç seçimin yanlış olduğunu ifade eden vatandaşlar, ağaçların büyümesiyle birlikte Fethiye Cami'nin görünmesinin mümkün olmayacağını belirttiler.

Fethiye Cami'nin etrafına en azından bodur ağaçlar dikilebileceğine dikkat çeken vatandaşlar, "Kars'ta çok sayıda tarihi bina var. Hemen hemen birçoğunun önü ağaçlarla kapatılmış. Kentte gelen yerli ve yabancı turistler tarihi yerlerin fotoğraflarını çekiyor. Ancak tarihi yerlerin önünde bulunan büyük ağaçlar, hem binaların görünmelerine imkan vermezken, hem de özellikle fotoğraf sanatçılarının işini zora sokuyor. Fethiye Cami etrafına dikilen ağaçlar da zamanla caminin görünümünü kapatacak. Burada ağaç tercihi yapılırken bodur ağaç seçilebilirdi. Yetkililerin iş işten geçmeden buna çözüm bulması gerekiyor" dediler.

"Çok güzel bir bahçe oluyor"

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan bahçenin çok güzel olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, aynı şekilde Fethiye Cami'nin de güzel görünümün ağaçlarla kapatılmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Çok güzel bir Millet Bahçesi yapılıyor. Gerçekten Kars'ın ihtiyacı vardı böyle bir yere, ancak bir taraftan güzel bir bahçe yaparken, diğer taraftan çok güzel bir tarihi binayı kapatmak doğru mu? Tarihi Fethiye Cami etrafına en azın fazla büyümeyen ağaçlar ekilebilirdi. Ekilen ağaçların boyu çok fazla uzun, bunların bir de büyüdüğünü düşünürsek, tarihi cami hiçbir şekilde uzaktan görünmeyecek. Umarım yetkiler bunu göz önünde bulundurur. Çünkü tarihi binaların yanına fazlı katlı bina yapılmasına izin verilmezken, Fethiye Cami'nin de tarihi görünümünüm bozulmasına izin verilmemelidir" diye konuştular. - KARS

Kaynak: İHA

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