Tarihi fabrikanın çatısında yangın Şişli Bomonti'de bulunan tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Şişli Bomonti'de bulunan tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, Şişli, Bomoti'de bulunan tarihi bira fabrikasının çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Atıl durumda olan tarihi fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler çatıdaki yangına müdahale etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA