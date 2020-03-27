Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlöründen dua yükseldi.

Tarihi Eyüpsultan Camii'nden dua yükseldi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından tarihi Eyüpsultan Camii hoparlöründen dua yükseldi. Cami imamı tarafından yapılan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da 'Amin' diyerek cevap verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Tarihi Eyüpsultan Camii'nin hoparlöründen ise dua yükseldi. Cami imamı tarafından okunan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da 'amin' dedi. Öte yandan caminin önünde bulunan ve her hafta yüzlerce kişinin namaz kıldığı Eyüpsultan Meydanı'nın ise boş olduğu görüldü.

Kaynak: İHA