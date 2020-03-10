Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu
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İtfaiye, Eyüp, Güncel

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Tarihi Eyüp Meydanında bulunan bir kafenin çatısı alevli şekilde yanarak kül oldu.

10.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:46
Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Tarihi Eyüp Meydanında bulunan bir kafenin çatısı alevli şekilde yanarak kül oldu. Kafenin çatısında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 03.00'da Tarihi Eyüp Meydanında bulunan bir kafenin çatısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çatıdan çıkan alevleri gören vatandaşlar paniğe kapılarak meydana akın etti.

Yangın ihbarının itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kafenin çatısına kısa süre içinde müdahale etti. Bir süre boyunca gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda çatıda hasarın oluştuğu görüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

(İHA)

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

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