Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler
Eyüp, 3. Sayfa

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu Meydanda bulunan kafenin çatısı yanarak kül oldu Tarihi Eyüp Meydanında bulunan bir kafenin çatısı alevli şekilde yanarak kül oldu.

10.03.2020 04:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 04:29
Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Meydanda bulunan kafenin çatısı yanarak kül oldu

İSTANBUL - Tarihi Eyüp Meydanında bulunan bir kafenin çatısı alevli şekilde yanarak kül oldu. Kafenin çatısında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 03.00'da Tarihi Eyüp Meydanında bulunan bir kafenin çatısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çatıdan çıkan alevleri gören vatandaşlar paniğe kapılarak meydana akın etti.

Yangın ihbarının itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kafenin çatısına kısa süre içinde müdahale etti. Bir süre boyunca gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda çatıda hasarın oluştuğu görüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Elçin Sangu Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun İsmail Kartal Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Tarihi Eyüp Meydanındaki kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 05:56:48. #1.14#