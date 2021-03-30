Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
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Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adana'da ahşap metruk binada yangın çıktı.

İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

Adana'da ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın, metruk binanın çevresinde bulunan tarihi evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ahşap metruk bina tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıktığı binanın çatısında mahsur kalan bir kedi itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevrede devriye gezen bekçiler ahşap metruk binanın yandığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan bir kedi itfaiye erleri yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye metruk binanın çevresinde bulunan tarihi evlere yangın sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda da yangın tamamen söndürüldü. Yangında metruk bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Tarihi evlerin yanındaki ahşap binada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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