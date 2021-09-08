Tarihi evlerin duvarları yazı tahtasına döndü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan tarihi evlerin dış cepheleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla karalanması mahallelinin tepkisini çekti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan tarihi evlerin dış cepheleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla karalanması mahallelinin tepkisini çekti.

Eskişehir'in en eski yerleşim yerlerinden olan Odunpazarı'nda Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi evlerin duvarları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sürekli karalanıyor. Kimilerinin ismini, kimilerinin ise sevdiklerinin ismini yazdığı duvarların birçok noktasına da çeşitli şekiller çizilmiş olması, görenlerin tepkisini çekiyor. Asırlardır ayakta kalan tarihi evlerin duvarlarına yazı yazılmasının doğru olmadığını belirten mahalle halkı, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

"Umarım boyanan bu duvar sonuncusu olur"

Mahalle sakinlerinden Osman Baskalar, kimliği belirsiz kişiler tarafından tarihi evlerin dış cephelerine yazılan yazılardan usandıklarını söyledi. Yetkilerden bir an önce çözüm bekleyen Baskalar, "Mahallemizde bulunan tarihi evlerin cepheleri sürekli boyanıyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Burada bulunan tarihi evler bizim değerlerimiz olduğu için bunlara hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bu dış cepheleri kim yazıp ve karalıyorsa vazgeçsin. Sevdikleri veya hayran oldukları insanların isimlerini duvarlara yazmasınlar. Bunlar doğru davranışlar değil. Mahallemizde daha önce tarihi evleri boyadıkları için yetkililere bildirdik ama sonuç çıkmadı. Umarım boyanan bu duvar sonuncusu olur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı