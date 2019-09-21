Tarihi eve izinsiz tadilata suç duyurusu

21.09.2019 15:14

Antalya'nın Alanya ilçesinde geleneksel tarihi evlerden birinin bitişik olduğu sur duvarının yıkılması sonrası yapılan incelemenin ardından ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nde, tarihi evin bitişik olduğu sur duvarının bir kısmının kış ayında aşırı yağış sonrası yıkılmasına yönelik Alanya Müze Müdürlüğü yetkililerince incelemede bulunuldu.

İnceleme sonucunda, ilçede 10 hektarlık yarımada üzerinde Helenistik dönemde kurulan ve etrafı 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilen Alanya Kalesi'nde koruma altındaki tarihi evin sahibi Avusturya vatandaşı Walter Godina'nın, sahip olduğu iki evde projeye aykırı işlem yapıldığı belirlendi.

Godina'nın evin birinde izin almadan surlara doğru pencere açtığı, bir diğer evinde de balkon kısmına fayans ve korkuluk yaptırdığı, aşırı yağış sonrası bitişik surların bir kısmının yıkıldığı tespit edildi.

Alanya Müze Müdürlüğünün, ev ve sura izinsiz müdahale edildiği gerekçesiyle Walter Godina hakkında yasal işlemleri başlattığı, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.



Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak, yaptığı açıklamada, sur duvarlarının şubat ayında çok şiddetli yağmurdan sonra yıkıldığını söyledi.

Ev sahibi Avusturyalı Walter Godina'nın yaklaşık 35 yıldır evi kullandığını aktaran Bayrak, "Buraya yıkım sonrası yetkililer gelip çalışmalar yaptı. Sonuç ne olur biz de bilmiyoruz. Ancak buranın en kısa sürede restore edilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA