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Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Bursa'da tarihi bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

BURSA (İHA) - Bursa'da tarihi bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 18.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri yoğun çaba sonucunda kontrol altına aldı. Yangın havadan drone ile görüntülendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

Tarihi ev yangını drone ile havadan görüntülendi

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