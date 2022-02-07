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Tarihi ev yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı, Şener Urfa - Yerel
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- Tarihi ev yangında küle döndü Edirne'de henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, 1900'lü yılların başında yapıldığı öğrenilen ve korunması gerekli kültür varlığı statüsünde yer alan tarihi ev kullanılamaz hale geldi.

- Tarihi ev yangında küle döndü

EDİRNE - Edirne'de henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, 1900'lü yılların başında yapıldığı öğrenilen ve korunması gerekli kültür varlığı statüsünde yer alan tarihi ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bulunan 1900'lü yılların başında yapıldığı ve korunması gerekli kültür varlığı statüsünde yer alan tarihi evde gece saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, saatler süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. 100 yılı aşkın sene önce yapıldığı öğrenilen tarihi ev, çıkan yangında küle döndü. Küle dönen tarihi evde çıkan yangının soğutma çalışmaları gün boyu sürdü.

Kullanılmayan evde çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarihi ev yangında küle döndü

Tarihi ev yangında küle döndü

Tarihi ev yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Yerel

İtfaiye, Edirne, Yerel, Haber

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