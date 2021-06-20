Tarihi ev alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi ev alevlere teslim oldu

Tarihi ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi evde alevlere teslim oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi evde alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarihi olduğu ve bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alevler yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Kınıklı şubesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarihi ev içerisinde alevlerin sardığı anda yetişen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebinin ise dışarıda kalan şüpheli olduğu düşülen bir kişi tarafından yakıldığı iddia edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından ev ve çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Hızlı Gonzalez' bu sefer yavaşladı! Kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı
'Hızlı Gonzalez' bu sefer yavaşladı! Kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı
Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Meraklı kalabalık nefesini tutup izledi, kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı
Meraklı kalabalık nefesini tutup izledi, kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Angela Merkel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi ev alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 01:29:39. #1.15#

title