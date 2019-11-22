Tarihi eserlerle yakalandılar

22.11.2019 23:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:52

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, 3 kişi 82 parça tarihi eserle yakalandı.



İlçeye bağlı Şahören Mahallesinde ikamet eden R.K., K.K. ve G.K'nin ellerinde tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 adet metal sikke, 1 adet metal bileklik, 1 adet yüzük, 2 adet metal heykel, 55 adet metal obje, 1 adet metal kılıç, 1 adet rambo yazılı kama, 2 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 82 adet malzeme ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken tarihi eserlere el konuldu. - KONYA

Kaynak: İHA