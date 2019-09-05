Tarihi eserlerle yakalandı

Tarihi eserlerle yakalandı

Çankırı'da tarihi eserlerle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

05.09.2019 17:17
Tarihi eserlerle yakalandı

Çankırı'da tarihi eserlerle yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada A.Y. isimli şahıs 8 adet kitap, 1 adet kılıç, 9 adet farklı boyut ve özelliklerde obje ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılırken, ele geçirilen eserler İl Kültür Müdürlüğüne teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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