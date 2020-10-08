Son Dakika | Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar
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Son Dakika | Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar

08.10.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:30

Bir son dakika haberine göre Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar Samsun'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya kalktıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar

SAMSUN - Samsun'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya kalktıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki Samsun il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlügü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.M.ve M.C.isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisini aldı. Söz konusu şahıslar Canik ilçesinde fiziki takibe alındı. Yapılan araştırma ve takipte tarihi eserleri M.C. isimli şahsın ilkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametine ait apartmanın ortak kullanım alanında olduğu tespit edildi. Söz konusu yerde yapılan aramada 84 adet çeşitli ebatlarda taş obje, 81 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 3 adet taş heykel, 1 adet Athena görselli metal plaka olmak üzere toplam 169 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Olayla ilgili M.M. ve M.C. gözaltına alındı.

Samsun Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, 81 adet sikkenin Amisos, Bizans ve Roma dönemine, 3 adet heykel taşın Roma dönemine, 40 adet çeşitli ebatlarda taş objenin Bizans dönemine ait geçek tarihi eser oldukları, 1 adet Athena görseli metal plaka ve 44 adet çeşitli ebatlarda taş objenin imitasyon olduğuna dair rapor tanzim edildi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen M.M. ve M.C. sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son Dakika | Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar
Son Dakika | Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar
Son Dakika | Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar
Son Dakika | Tarihi eserleri satmaya kalkarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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