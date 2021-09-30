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Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarı bilgiler sonucunda Aşkale'de ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan iki şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 36 adet sikke, 4 adet haç motifli kolye ucu, 3 adet yüzük ve 2 adet metal obje ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ERZURUM

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