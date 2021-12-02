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Tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satmaya hazırlanan 1 kişi yakalanırken, 617 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satmaya hazırlanan 1 kişi yakalanırken, 617 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yaparak elde ettiği ve elinde bulundurduğu tarihi eserleri satışa sunacağı tespit edilen İ.B.; kullandığı araçla Kocasinan ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada aracın arka koltuk kısmında bir adet poşet ve 5 litrelik bidon içerisine konulmuş 512 adet Bizans ve Roma dönemine ait farklı ebat ve türlerde sikke ile 105 adet farklı ebat ve türlerde tarihi obje olmak üzere toplam 617 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.B., sağlık kontrolünden geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs yakalandı

Tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs yakalandı

Tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs yakalandı

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