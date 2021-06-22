Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarmaya yakalandı
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Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarmaya yakalandı

Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde E.M., İ.T., M.İ. ve M.C. isimli şahısların ellerinde tarihi eser bulunduğu öğrenildi. Şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla alıcı aradıkları tespit edilmesi üzerine şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından takibe alındı. Sivrihisar ilçesinde olduklarının tespit edilen şüphelilere yönelik KOM Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde durduruldu. Şüpheli şahısların kullandığı araçta ve şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet bronz mühür, 1 adet bronz kadın heykeli ve 1 adet pirinç baykuş figürü ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki eşyalar Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarmaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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