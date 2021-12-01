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Tarihi eserleri satmak isterlerken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarihi eserleri satmak isterlerken yakalandılar

Burdur'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, tarihi eserleri satmak isterken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, tarihi eserleri satmak isterken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri H.D. ve K.T. isimli şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilere ait aracı fiziki takibe alan jandarma ekipleri kısa süreli takibin ardından araç ve şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 1 adet altın diadem, 1 adet altın ve akik mühür yüzük, 1 adet altın kolye ucu ve 1 adet altın kaplama sikke ele geçirildi. Elde edilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

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