Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar
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Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

08.01.2021 21:36 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:40
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Helenistik döneme ait 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait kasaturayı satmak için müşteri arayan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Helenistik döneme ait 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait kasaturayı satmak için müşteri arayan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin kırsalındaki Karagöz Mahallesi'nde 2 şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kasatura ele geçirildi. Şüpheliler İ.Y. (39) ve G.A. (30) gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin ise soruşturmanın ardından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.


Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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