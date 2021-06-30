Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın otomobilde satmaya çalıştığı 43 tarihi eser ve 5 gram metamfetamin ile yakaladığı S.K. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın otomobilde satmaya çalıştığı 43 tarihi eser ve 5 gram metamfetamin ile yakaladığı S.K. gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekibii bir kişinin piyasaya tarihi eser süreceği bilgisine ulaştı. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda, 35 AR 0047 plakalı otomobil, dün saat 15.00 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada durduruldu. Otomobildeki aramada Bizans ve Roma dönemine ait 32 gümüş ve bronz sikke ile 11 obje ele geçirildi. Sürücü S.K., gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 5 gram metamfetamin, 1 bong ve 1 el dedektörü bulundu. Elindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandığı belirlenen S.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
Aydın'da 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi faturayı kente kesti: Oğlum bile gitmek istiyor
Aydın'da 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi faturayı kente kesti: Oğlum bile gitmek istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Mert Müldür Burak Elmas Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:15:37. #1.14#

title