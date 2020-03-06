Tarihi eserleri satamadan yakalandılar
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Tarihi eserleri satamadan yakalandılar

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

06.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:53
Tarihi eserleri satamadan yakalandılar

'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste tarihi eser bulunduğu ve satılmak istendiği bilgisini aldı. Polis, adreslere yaptığı baskında, dönemine ait 43 gümüş ve bronz sikke, Roma dönemine ait 1 gümüş yüzük, Roma dönemine ait 1 insan figürlü bronz heykelcik, Roma dönemine ait 1 kartal figürlü bronz biblo, Roma dönemine ait 1 av yapan at üstünde insan figürlü bronz şamdan ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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