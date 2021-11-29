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Tarihi eserleri satamadan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarihi eserleri satamadan yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de içerisinde imparator büstü ve mitolojik betimlemelerin bulunduğu Grek heykelciğinin de yer aldığı Roma, Bizans ve İslami dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'de içerisinde imparator büstü ve mitolojik betimlemelerin bulunduğu Grek heykelciğinin de yer aldığı Roma, Bizans ve İslami dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi, tarihi eser kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen ve kültür varlıklarını yasadışı satışa sunmak isteyenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada üzerinde imparator büstü, Hristiyan ikonografisinde bir sahne olarak bilinen Pantokrator İsa, haç, tanrı ve tanrıçaların yer aldığı mitolojik betimlemelerin bulunduğu Grek, Roma, Bizans ve İslami dönemine ait sikkeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

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