Tarihi eserleri restore edecekler için sertifikasyon eğitimleri başlatılıyor

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) "KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi" projesiyle tarihi eserlerin restorasyonunda faaliyet gösterenlere sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi konusunda çalıştay ve konferanslar düzenlenecek.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) "KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi" projesiyle tarihi eserlerin restorasyonunda faaliyet gösterenlere sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi konusunda çalıştay ve konferanslar düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tarihi koruma ve restorasyon alanında meslek standartlarının geliştirilmesine ve bu alanda toplumsal bilinçlenmenin artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında yapılacak çalıştay ve arama konferansları ile bu alanda mesleki yeterlilik belgesi alınmasının önemi, firma temsilcileri ile usta ve uzmanlara anlatacak.

Tarihi eserlerin restorasyonunda görev alacak kişileri sertifikalandırmak amacıyla hayata geçirilecek "KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi" projesi ile arama konferansı ve çalıştaylar düzenlenecek. Bu alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmalara mesleki yeterlilik belgesinin önemi anlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Yüksek Mimar Ali Reyhan Esen, 283 kurum, kuruluş ve firma temsilcilerinin arama konferansı ve çalıştaylara davet ettiklerini belirtti.

Önümüzdeki dönemde mesleki yeterlilik belgesi olmayanların bu alanda çalışamayacağını ifade eden Esen, şöyle devam etti:

"Tarihi eserlerde yapılan yanlış uygulamalar eserin kimliğine zarar vermenin yanında ekonomik ve mali külfetlere de sebep olabilmektedir. Bu gibi olumsuz durumların önüne geçmek için bu alanda hizmet veren mimar, mühendis ile sahada çalışan taş, ahşap, çini, cam gibi işleri yapan ustaların mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi gerekiyor. KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi'nde tarihi eser koruma ve restorasyon elemanlarına ve yapı teknik ressamlarına yönelik ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapılacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz çalıştay ve arama konferanslarında, bu alanlarda mesleki yeterlilik belgesi alınmasının önemini usta ve uzmanlarla konuşmayı, konunun önemini kurum, kuruluş ve firma temsilcilerine anlatmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken