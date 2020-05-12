Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

KIRIKKALE'de, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
12.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:32

KIRIKKALE'de, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin'de tarihi eser satmak için arayış içinde olan şüpheliler ile irtibata geçti. Alıcı gibi davranan ekipler, pazarlık yapıp, 2 kişi ile bir araya geldi. Jandarma, bu sırada tarihi eserleri kendilerine satmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 14 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 16 obje ele geçirildi. 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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