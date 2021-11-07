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Tarihi eserleri internetten satmaya çalışınca yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarihi eserleri internetten satmaya çalışınca yakalandılar

Bilecik'te, yüzlerce tarihi sikke ile antika tabanca ve muhtelif objeyi internet üzerinden satmaya çalışan 3 kişi, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakaladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, yüzlerce tarihi sikke ile antika tabanca ve muhtelif objeyi internet üzerinden satmaya çalışan 3 kişi, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 3 şahısın elinde bulunan Helenistik, Roma, Bizans, İslami döneme ait 319 sikke ile 1 antika tabanca ve 11 muhtelif objeyi satışa çıkardığı ihbarını alan jandarma ekipleri hemen şahıslarla internet üzerinden temasa geçti. Yaklaşık 350 tarihi eser için şahıslarla anlaşmaya varan ekipler, teslimat için Bilecik'in Gölpazarı ilçesine Cibişki mevkiinde buluştular. Burada T.K.,M.A. ve İ.H.M. isimli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına alan jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerlerinde ve geldikleri aracın içinde yaptıkları aramada 350 parça civarında tarihi eseri ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan biri ifadesinin alınmasının ardından, 2'si de sevk edildikleri Gölpazarı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan 350 tarihi eser Bilecik Müzesine gönderildi. - BİLECİK

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