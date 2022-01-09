Tarihi eserler bu laboratuvarda yeniden 'hayat buluyor'

ANKARA (DHA) - KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda, her yıl binlerce kültür varlığı ve tarihi eserin bakım ve yenilemesi yapılarak müzelerin envanterine kazandırılıyor. Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Cengiz Özduygulu, restoratör ve konservatörlerden oluşan 25 kişilik ekiple 2021 yılında 6 bin eserin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Müzelerin envanterine kayıtlı binlerce eserin bakım ve onarımı bilimsel kriterlere uygun olarak Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda yapılıyor. Röntgen cihazında detaylı görüntülenen küçük eserler, mikroskop altında birleştiriliyor. Bazı eserlerin düzeltilmesinde doktorların ameliyatlarda kullandığı bistüri kullanılırken, kumaş ipliklerinin ayrılmasında diş hekimlerinin kullandığı aletlerden yararlanılıyor. Türkiye'deki 10 laboratuvardan büyüklük bakımından 2'nci sırada yer alan Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda, restoratör ve konservatörlerden oluşan 25 kişilik ekiple 2021 yılında 6 bin eser üzerinde çalışılarak ait oldukları müzelere gönderildi.

"Eserin restorasyonu bitirip görsel bir şey ortaya çıktığı zaman bu hazzı hiçbir şeyle değişemeyiz. Çünkü, restore ettiğimiz eser güncel bir obje değil. Binlerce yıl öncesinden gelen bir objeyi o zamandaki zanaatkarın hislerini hissederek siz onun üzerine birtakım katkıları da bulunuyorsunuz. İşlemler bittikten sonra o his muhteşemdir. İnsanlar eski eserleri çok seviyorlar fakat onlara birtakım katkılarda bulunurken zararlı işlemler de yapıyorlar. Bu gibi işlemlerde bizlerden destek ve bilgi alarak yaparlarsa esere zarar vermezler. Bu konuda herkesin çok özgür olmaması gerektiğini düşünüyorum."