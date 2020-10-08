Tarihi eserle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
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Tarihi eserle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

08.10.2020 21:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:58
Tarihi eserle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda M.M. (41) ve M.C. (28) isimli şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlendi. Söz konusu şahıslar Canik ilçesinde fiziki takibe alındı. Yapılan araştırma ve takipte tarihi eserlerin M.C. isimli şahsın İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde oturduğu apartmanın ortak kullanım alanında olduğu tespit edildi. Söz konusu yerde yapılan aramada 84 adet çeşitli ebatlarda taş obje, 81 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 3 adet taş heykel, 1 adet Athena görselli metal plaka olmak üzere toplam 169 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Olayla ilgili M.M. ve M.C. gözaltına alındı.

Samsun Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, 81 adet sikkenin Amisos, Bizans ve Roma dönemine, 3 adet heykel taşın Roma dönemine, 40 adet çeşitli ebatlarda taş objenin Bizans dönemine ait oldukları, 1 adet Athena görseli metal plaka ve 44 adet çeşitli ebatlarda taş objenin ise imitasyon olduğu belirlendi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 2 zanlı, sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M. ve M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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