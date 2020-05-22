Tarihi eseri satma hazırlığındayken yakalandı İZMİR'in Menderes ilçesinde bir eve yapılan baskında tarihi eser niteliğinde kabartma mermer ele geçirildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde bir eve yapılan baskında tarihi eser niteliğinde kabartma mermer ele geçirildi. M.A.'nın eseri satmak için müşteri aradığı saptandı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgurca Mahallesi'nde yaşayan M.A.'nın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 40 santimetre boyunda, 30 santimetre eninde tarihi eser niteliğinde kabartma mermer ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Tarihi mermeri satmaya çalıştığı belirlenen M.A., gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: DHA