Tarihi eser satma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemini satmaya çalışan 7 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
26.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:21
Bolu'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemini satmaya çalışan 7 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
İstanbul, Ankara ve Konya'dan Bolu'nun Mengen ilçesi Gözecik köyü Ören mevkisine gelen 7 kişi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik zemin buldu. Yaklaşık 1 milyon dolar değer biçtikleri tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliler jandarma tarafından takibe alındı.
Şüpheliler, mozaiği alıcı gibi davranan jandarmaya satmak isterken suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA