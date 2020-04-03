Tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi
Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.
03.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:30
Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eser özelliği taşıyan ve 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı yüklü miktarda paraya satan A.E'yi gözaltına aldı.
A.E'nin Tevrat'ı sattığı S.M, H.Y. ve O.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, 4 kişiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ele geçirilen Tevrat muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA