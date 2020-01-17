Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan çift adliyede
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Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan çift adliyede

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, evlerinde 16 parça tarihi eser ele geçirilen A.Ç. ve H.Ç. çifti gözaltına alındı.

17.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:41
Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan çift adliyede

'ın ilçesinde, evlerinde 16 parça tarihi eser ele geçirilen A.Ç. ve H.Ç. çifti gözaltına alındı.

Yozgat İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun'da yaşayan A.Ç. ile H.Ç.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis ekiplerinin yaptığı aramada 14 sikke, 2 yüzük olmak üzere 16 parça tarihi eser ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ç. ile H.Ç. adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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