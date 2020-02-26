Tarihi eser operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Tarihi eser operasyonu - Haberler

Tarihi eser operasyonu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

26.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:12
Tarihi eser operasyonu

'in ilçesinde ekipleri, dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Musabeyli ilçesi Topallar Köyünde düzenlenen operasyon sonucu C.A. ve H.P. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet el dedektörü,cihazı ve bu cihazlara bağlı aparatlar, 1 adet roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler