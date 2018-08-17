Tarihi Eser Operasyonu

Bilecik'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda insan figürlü mozaik ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Başköy'de faaliyet gösteren bir işyerinin otoparkında, alınan duyum üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli bir otomobil içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, çuval içerisine gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet insan figürlü mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili M.I, F.Y, R.M, B.G, O.G. ve Ö.A.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.