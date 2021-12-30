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Tarihi eser kaçakçısının üzerinden adeta hazine çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tarihi eser kaçakçısının üzerinden adeta hazine çıktı Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yüzlerce sikke, onlarca takı, heykel, yüzük, madalyon, mühür, takı ve figür ele geçirildi Şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı Antalya'nın Serik ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı...

ANTALYA (İHA) - Tarihi eser kaçakçısının üzerinden adeta hazine çıktı

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yüzlerce sikke, onlarca takı, heykel, yüzük, madalyon, mühür, takı ve figür ele geçirildi

Şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait yüzlerce sikke, onlarca takı, mühür, heykel, madalyon, yüzük ve figür ele geçirildi.

Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bugün tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Ekipler, Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli S. Y.'nin üzerinde yapılan aramada, madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 302 sikke ele geçirildi.

S. Y. savcı talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçısının üzerinden adeta hazine çıktı

Tarihi eser kaçakçısının üzerinden adeta hazine çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri

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