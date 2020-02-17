Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı
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Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

17.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:35
Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi ekipleri tarafından yakalandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kent merkezinde bulunan Mahallesi'nde ikamet eden M.S. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu ve satmak istediği yönünde ihbar alındı. Fiziki takibe alınan M.S. ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.G. ile K.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet heykel, 1 adet heykele ait kafa kısmı olmak üzere toplamda 2 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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