Tarihi eser kaçakçısı eserlerle birlikte yakalandı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi tarihi eserlerle birlikte yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi tarihi eserlerle birlikte yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yol kontrolleri sırasında durduğu bir araçta tarihi eserlerin olduğunu fark etti. Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada çok sayıda tarih eser ve kazı malzemesi ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 120 adet sikke, 9 adet yüzük, 3 adet haç, 4 adet kolye ucu ve bir adet zincir, 9 adet heykel, 1 adet madalyon, 6 adet misket, 55 adet değişik ebat ve boyutlarda eşya, 3 adet taş ve 2 adet dedektör ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise işlemlere başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA