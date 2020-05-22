Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

22.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:43

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çantada birer heykel ve porselen ile eski deri üzerinde çeşitli dillerde yazı, sembol ve motifler bulunan 25 kitap ele geçirdi.

Suriye uyruklu sürücü A.K. (45) ile araçta bulunan H.E.A. (42), T.G. (36), A.H.E.M. (27) gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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