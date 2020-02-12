Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:45
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Pazarcık Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser niteliğinde insan figürlü işlemeli taş tablet, 2 anahtar, 4 heykelcik ve 17 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E. ve S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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