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Jandarma, İzmir, Tire, 3. Sayfa

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel ve bin 309 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

19.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:39
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel ve bin 309 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Yeğenli Mahallesi'nde R.Y. isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak operasyonda şüpheli R.Y. ve A.Y. isimli şahısların adresine baskın yaptı. Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 metre yüksekliğinde 40 santimetre genişliğinde 1 adet heykel ele geçirdi. Ayrıca evin bahçesinde yapılan aramalarda da, toplam bin 309 kök kenevir bitkisine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli iki kişiden A.Y., ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken R.Y. çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Öte yandan jandarmanın, heykeli Tire Müze Müdürlüğüne teslim ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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