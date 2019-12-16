: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

16.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:58

Sarıyer'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 43 arkeolojik obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta Sarıyer'de bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, Helenistik do¨neme ait I·stanbul'a o¨zgu¨ mezar taşları, Roma ve Bizans do¨nemine ait Korint u¨slubunda su¨tun bas¸lıklar, Roma do¨nemine ait mimari mermer parc¸aların da arasında bulunduğu 21 is¸lemeli su¨tun bas¸lığı, tas¸ bogˆa bas¸ı, 3 tas¸ mimari arkeolojik parc¸a, insan figürü kabartmalı su¨tun parc¸ası, 2 mezar steli, 8 kabartma betimli ro¨lyef parc¸ası, c¸ift bas¸lı kartal kabartmalı hac¸, kare formunda su¨tun mimari parc¸a, 2 su¨tun bas¸ı, su¨tun mimari parc¸ası, 2 su¨tun altlıgˆı olmak u¨zere toplam 43 arkeolojik obje ele geçirildi. Eserlerin bulunduğu adresteki 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Ku¨ltu¨r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suc¸undan adli is¸lem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaynak: AA

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