Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarihi eser satmaya çalışan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarihi eser satmaya çalışan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu 85. Yıl Mahallesi'nde yaşayan T.Ç'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda, 1 testi, 2 heykel başı, 2 kandil ve 3 ikon tablet ele geçirilirken, zanlı T.Ç, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eserlerin İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.