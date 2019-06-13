Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da tarihi sandukanın içerisindeki Tevrat ve dua kitaplarını satmaya çalışırken yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşarak çalışma başlatmıştı.

Ekiplerce dün düzenlenen operasyonda, bir araçta 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde, Tevrat ile "tasvir" olarak adlandırılan iki adet dua kitabı ve bir tabanca ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA