Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma ekipleri tarafından istihbarat çalışması neticesinde, 2 şüpheli şahısın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Akçadağ ilçesinde iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde eşya, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 171 adet av tüfeği kara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgulamasının devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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