Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 567 sikke, 251 arkeolojik obje ile 4 define arama çubuğu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 ayrı adrese baskın düzenledi.

Sancaktepe ve Fatih'te adreslere düzenlenen baskında Ö.O.Y, Y.M ve M.S.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 567 bronz ve gümüş sikke, arasında 6 adet İslami dönemlere ait bronz tabağın da bulunduğu 251 arkeolojik obje, tarihi eserlerin yerlerini tespit etmekte kullanılan 4 define arama çubuğu ele geçirildi.

Eserlerin incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.