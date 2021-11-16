Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonunda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonunda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afşin ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi bulunan A.Ç'nin (71) evinde arama yaptı. Aramada, 14 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet detektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet