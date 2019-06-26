Tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 22 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 29 Mayıs ile 21 Haziran'da Şişli ve Kadıköy'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 22 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserler arasında, Selçuklu dönemine ait kuş figürlü buhurdanlık, Roma döneme ait sikkeler, 16 ve 17. yüzyıla ait el yazması Kuran-ı Kerimler ile 15. yüzyıla ait dua metininin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA